Bargeld gestohlen

Aus einer Seniorenresidenz in der Alte Abtswinder Straße in Wiesentheid wurde einer 85-jährigen Bewohnerin 100 Euro Bargeld aus deren Zimmer gestohlen. Derzeit gibt es laut Polizei keine Hinweise auf einen möglichen Täter. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.