Dettelbach vor 1 Stunde

Barbara Stamm zu Gast beim Dettelbacher Frauenbund

Der Einladung des Dettelbacher Frauenbundes gefolgt, referierte Barbara Stamm im vollbesetzten Pfarrheim zum Thema „Starke Frauen in der Politik und Schlüsselmomente in meinem Leben“. Gestärkt nach einem reichhaltigen Frühstück, begrüßte Elisabeth Rost laut Pressemitteilung die Referentin. Der Katholische Deutsche Frauenbund setzt sich schon seit seiner Gründung im Jahre 1903 durch Ellen Ammann, in der Politik, Gesellschaft und Kirche ein. Er ist von allen Parteien im Landtag, Bundestag, Bundesrat und Europaparlament vertreten. Barbara Stamm gewährte Einblick in ihre Jahrzehnte lange Arbeit im Bayerischen Landtag, Themen die ihr in der Politik wichtig waren und immer noch sind und ihre ehrenamtlichen Aufgaben, die sie mit Herzblut erfüllt, so der Pressebericht. Zum Schluss machte sie den Frauen Mut, sich den Herausforderungen in Politik und Gesellschaft mit neuen Aufgaben zu stellen, denn unsere Gesellschaft wäre ohne das zu tun von Frauen nicht da wo sie heute ist.