Barbara Becker in neue Landessynode berufen

Landessynodalausschuss und Landeskirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern haben beschlossen, wer neben den gewählten Synodalen in den nächsten sechs Jahren der bayerischen Landessynode angehören soll. 13 Personen wurden berufen, Landtagsabgeordnete Barbara Becker aus Wiesenbronn ist eine von ihnen, heißt es in einer Pressemitteilung.