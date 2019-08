Gräfenneuses vor 1 Stunde

Bank zersägt

und Baum gefällt



Von Sonntag, 17 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, fällten Unbekannte in Gräfenneuses, am Aussichtspunkt Glösberg, einen Kirschbaum und sägten eine Ruhebank in der Mitte auseinander. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Schaden von circa 400 Euro.