Band "Isabellas" spendet ihre Konzert-Einnahmen

Das Benefizkonzert der Volkacher Band "Isabellas" am 9. Dezember auf der Vogelsburg war ein voller Erfolg. 2690,80 Euro an freiwilligen Spenden kamen bei dem Auftritt der Gruppe in der Kirche Maria Schütz zusammen.

Der Betrag ging zu gleichen Teilen an die Station Regenbogen und die Kinderpalliativstation, beide in Würzburg. Die Schecks überreichte Isabellas-Sänger Manuel Prieto (rechts) an Karl-Heinz Elflein (Untereisenheim) von der Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg (Station Regenbogen).

Elflein dankte den Bandmitgliedern Peter Kroher, Udo Quicker, Wolfgang Butterhof und Manuel Prieto sowie den Konzertbesuchern im Namen der betroffenen Kinder und ihrer Eltern. "Das Spendenergebnis war sensationell", zog Prieto ein begeistertes Fazit der Benefizaktion. Die Isabellas planen im Dezember wieder ein Konzert für die gute Sache.