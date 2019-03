Bald 40 Jahre im Landkreis

Auch wenn die sportlichen Leistungen des 1. FC Nürnberg nicht passen, läuft es beim Fanclub in Rüdenhausen hervorragend. Über eine Vielzahl von Aktivitäten berichtete Vorsitzender Michael Rebitzer: Die Rüdenhäuser Clubfans beteiligten sich an den Festen im Dorf und veranstalteten selbst das Tipp-Kick Tunier unter Leitung von Alexander Bergmann. Außerdem gibt es wieder das eigene Oktoberfest, heißt es in einer Mitteilung des Clubs.

Für das Jahr 2020, in dem der Verein sein 40-jähriges Bestehen feiert, wird etwas Besonderes geplant, hieß es von Seiten der Vorstandschaft.

Vorsitzender Michael Rebitzer ehrte schließlich das langjährige Mitglied der Vorstandschaft Ralf Lindner für 25-jährige Mitgliedschaft und sprach seinen Dank und Anerkennung für die geleisteten Dienste aus. Des Weiteren wurde in Abwesenheit Bernd Lindner für die 25-jährige Mitgliedschaft, Andreas Hofmann und Dominik Reimann für die zehnjährige Mitgliedschaft geehrt.

Der Rüdenhäuser Fanclub wurde am 1. August 1980 gegründet und ist neben den Clubfreunden aus Nenzenheim der älteste FCN-Fanclub im Landkreis Kitzingen. Dem Rüdenhäuser Fanclub gehören derzeit 151 Mitglieder an.