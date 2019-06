Kitzingen vor 4 Stunden

Balanceakt zwischen Verkehrssicherheit und Artenschutz

Aktuell werden an verschiedenen Kreisstraßen die Straßenränder gemäht, was bei einigen Bürgern vor dem Hintergrund der Diskussion um den Arten- und Insektenschutz Fragen aufgeworfen hat. Das Landratsamt möchte hierzu informieren: Unterscheiden muss man grundsätzlich zwischen den Banketten, also den Bereichen direkt neben den Straßen und anderen nicht landwirtschaftlich genutzten Flächen, die weiter entfernt liegen, heißt es in einer Pressemitteilung.