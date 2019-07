Marktbreit vor 26 Minuten

Bahnübergang wegen Bauarbeiten gesperrt

Wegen der Erneuerung des Bahnübergangs am Gewerbegebiet Spitzwasen in Marktbreit wird in der Zeit vom 26. Juli bis voraussichtlich zum 12. August die Fahrbahn vollständig gesperrt sein. Wie das Landratsamt mitteilte, wird der Verkehr über die Staatsstraße St 2271 nach Enheim sowie über die Bundesstraße B 13 nach Ochsenfurt umgeleitet.