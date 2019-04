Bärlesweg in Mainbernheim eingeweiht

Am Sonntag war es soweit: Die Mainbernheimer konnten die erste Runde des Bärlesweges, eines Kinderwanderweges mit Mitmachstationen, bei Sonnenschein und kühlen Temperaturen einweihen.

Der Wanderweg war nach etwa einem Jahr Bauzeit durch zahlreiche ehrenamtliche Helfer jeglichen Alters in diesem Frühjahr fertig gestellt worden, heißt es in einer Pressemitteilung. In kurzen Grußworten lobten sowohl Mainbernheims Bürgermeister Peter Kraus als auch Landrätin Tamara Bischof das Engagement der Bürger, die zum Wohle der Kinder diesen Weg ermöglicht hatten.

Gerade das Spielen und Erleben in der Natur sei, so die Landrätin, für die Entwicklung unabdingbar. Das Projekt wurde sowohl vom Landkreis als auch seitens der Stadt Mainbernheim und dem städtischen Bauhof unkompliziert finanziell und personell unterstützt. Der Sprecher des eigens gegründeten Arbeitskreises „Bärlesweg“ Thomas Bachleitner ging alle acht Stationen des Weges durch und erinnerte dabei an besondere Ereignisse während der Baueinsätze und an die über 40 Helfer, die den von Sabrina Bachleitner geplanten Weg errichtet hatten.

Die etwa zwei Kilometer lange Wegstrecke wird dabei von einem Kinderkneippbecken, einem Baumhaus über die Sicker oder einer Krach-mach-Wand unterbrochen. Um wohlwollenden göttlichen Beistand für alle, die den Weg begehen und erleben werden, baten gemeinsam Pfarrer Häberlein und Eugen Reifenscheid. Umrahmt wurde die Eröffnungszeremonie von Liedern, die die Kindergartenkinder aus Mainbernheim vortrugen und von Fitness, Frühling und Natur handelten.

Und dann war der Festplatz an der Sicker plötzlich fast menschenleer, denn die etwa 200 Gäste machten sich sofort auf, um den Weg abzulaufen und die Stationen zu testen. Die Rückmeldungen nach diesen Testläufen waren sehr positiv, und so kann dann auch „die zweite Runde weitergebaut werden, die Richtung Eichelsee gehen wird und im kommenden Jahr fertig gestellt werden soll“, so Thomas Bachleitner. Für beide Runden haben sich auch schon Vereine gemeldet, die sich in der Form einer Patenschaft um eine Station kümmern und so auch die Zukunft des Weges sichern werden.

Wer nun Lust bekommen hat, den Weg auch einmal zu gehen, der kann sich über den Startpunkt sowie Parkmöglichkeiten über die Homepage der Stadt Mainbernheim (mainbernheim.de) informieren.