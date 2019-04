Baderschneider leitet künftig Dekanat Kitzingen

Das evangelische Dekanat Kitzingen bekommt erstmals in seiner Geschichte eine Chefin: Pfarrerin Kerstin Baderschneider wird ab 1. Dezember neue Dekanin für die rund 20 000 Gemeindeglieder in den 18 Pfarreien, wie das Büro der Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski mitteilte. Die 47 Jahre alte Theologin wird damit Nachfolgerin von Dekan Hanspeter Kern, der bereits Ende Juli in den Ruhestand geht. Das Wahlgremium in Kitzingen hatte dem Vorschlag der Landeskirche für Baderschneider diese Woche zugestimmt.

Pfarrerin Baderschneider wurde im oberfränkischen Hof geboren und ist in der Nähe aufgewachsen. Theologie studierte sie in Erlangen, Jerusalem und Heidelberg. Nach ihrem Vikariat in Oberferrieden im Dekanat Altdorf arbeitete sie zwischen 2002 und 2008 als Pfarrerin zur Anstellung im Dekanat Erlangen. Seit 2008 ist sie Pfarrerin in der Pfarrei Hagenbüchach im Dekanat Neustadt an der Aisch. Hier hat sie seit 2014 auch die Verantwortung als stellvertretende Dekanin inne. Für ihre neue Aufgabe bringe sie aus ihrer bisherigen Tätigkeit „eine hohe Leitungskompetenz mit“. (epd)