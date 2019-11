Kitzingen vor 1 Stunde

„Back to the roots“: Ausstellung von Tuong Vi Ton Thi

Unter dem Leitthema „Back to the roots“ präsentiert die Künstlerin Tuong Vi Ton Thi ihre Werke in der Galerie im Sparkassen-Beratungscenter Kitzingen. Die Ausstellung wurde von Beratungscenterleiter Christian Blachnik eröffnet und ist bis 10. Januar zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen.