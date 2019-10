Neusetz vor 1 Stunde

Bachgassenfest Neusetz

Zum 20. und letzten Mal fand das Bachgassenfest in Neusetz statt. Der Ertrag des Festes ging laut Pressemitteilung zum zweiten Mal in Folge an die Bereitschaft der BRK Dettelbach. Andreas Barber durfte einen Scheck in Höhe von 682,50 Euro entgegen nehmen. Das Bachgassenfestteam spendete in den letzten 20 Jahren insgesamt über 7000 Euro an verschiedene Einrichtungen.