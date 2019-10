Sulzfeld vor 24 Minuten

Babybücher Club - ein Förderprojekt beim Eltern-Kind-Treff

Lesebär Otto kam zu Besuch in den Eltern-Kind-Treff (EKT) des Familienstützpunktes Wiesentheid. Laut einer Pressemitteilung brachte er wieder einen Korb voller spannender Babybücher mit. Manchmal las er den Kleinen etwas vor, manchmal schauten sich die Kinder mit ihren Mamas die Bilderbücher zusammen an und erzählten deren Geschichte aus ihrer Perspektive. Auf jeden Fall sorgte Otto, wie immer bei seinen Besuchen im EKT, für aufregende Momente. Das Frühvorleseprojekt "Babybücher Club" beim Eltern-Kind-Treff ist eine Kooperationsarbeit des Familienstützpunktes und der Carl-Stumpf-Bibliothek in Wiesentheid. „Eltern bekommen Tipps und Anregungen, Vorleserituale zu erschaffen, bei denen Eltern Ihrem Kind Zeit, Aufmerksamkeit und Nähe schenken. Dadurch wird das Interesse für Bücher und das Lesen frühzeitig geweckt“, erklärte Eva Virué, Leiterin des Familienstützpunktes. Der offene Eltern-Kind-Treff findet jeden Donnerstag außerhalb der Schulferien von 10 bis 11.30 Uhr im Veranstaltungsraum der Musikschule Wiesentheid statt. Dabei gibt es Informationen, Spiele und Mitmachlieder für Eltern und Kinder von 0 bis 3 Jahren.