BRK-Senioren trafen die "Geierwally"

Der monatliche Seniorenausflug des Kitzinger Kreisverbandes vom Bayerischen Roten Kreuz führte zur Freilichtbühne in Feuchtwangen zur „Geierwally“. Nach dem Mittagessen waren ein Spaziergang in die Altstadt oder der Aufenthalt in einem schattigen Biergarten angesagt, wie es im Presseschreiben heißt.