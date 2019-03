BRK-Kreisverband wirbt neue Unterstützer

Der BRK-Kreisverband Kitzingen teilt mit, dass in den nächsten Wochen Mitarbeiter im Landkreis unterwegs sind, um neue Unterstützer zu gewinnen und für die Aufgaben des Roten Kreuzes an der Haustür werben. Die ehrenamtliche Arbeit der Rotkreuzler im Landkreis Kitzingen ist zu großen Teilen durch Spenden finanziert, heißt es in einer Pressemitteilung. Die laufenden Kosten werden jedoch zum Großteil durch die regelmäßigen Beiträge der Fördermitglieder gedeckt, deren Zahl jedoch stetig sinkt.

Da die Mitarbeiter der Sozialen Dienste im Tagesgeschäft gebraucht werden, unterstützt die Werbeaktion laut Mitteilung ein externer Dienstleister. Sie tragen Rotkreuzkleidung und haben einen offiziellen Werberausweis. Sie werben nicht für eine einmalige Spende, sondern für eine dauerhafte Mitgliedschaft. Barspenden werden nicht entgegen genommen und auch nicht dazu aufgefordert. Fragen werden unter Tel.: (09321) 21030 beantwortet oder außerhalb der Geschäftszeiten per Mail an info@kvkitzingen.brk.de