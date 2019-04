Nordheim vor 54 Minuten

BRK-Bereitschaft sucht einen Wohnwagen

Im Jahresbericht des BRK-Bereitschaftsleiters Nordheim Karl Patzelt wurden die Ausbildungen, Einsätze und die wöchentlichen Treffen erläutert. So sind im Jahr 2018 zusätzliche Aufgaben und Sanitätsdienste durch die 1100-Jahrfeier der Gemeinde Nordheim angefallen, heißt es in der Mitteilung. Bei diesen Veranstaltungen und am Weinfest wurde die Bereitschaft auch durch die örtliche Feuerwehr und die Bereitschaft Volkach unterstützt. Die Zusammenarbeit hat hierbei gut funktioniert.