Kitzingen vor 14 Minuten

BMW mutwillig zerkratzt

4000 Euro Schaden



In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Kaltensondheimer Straße in Kitzingen ein geparkter BMW mutwillig beschädigt. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilte, zerkratzte ein Unbekannter den schwarzen BMW oberhalb des Radkastens, an der hinteren linken Seite, mit einem spitzen Gegenstand. Der entstandene Schaden beträgt laut Schätzung circa 4000 Euro.