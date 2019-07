Kitzingen vor 1 Stunde

BMW eingedellt

Vor der Shisha Bar, in der Rosenstraße in Kitzingen, stieß ein Unbekannter am Mittwochabend mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten BMW und beschädigte ihn an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Schaden von circa 1500 Euro.