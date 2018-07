Kitzingen vor 1 Stunde

BMW außer Kontrolle

Als am frühen Dienstagabend ein 25-jähriger Kurierfahrer mit seinem BMW in Kitzingen von der alten Burgstraße kommend in die Fischergasse einfahren wollte, musste er an der dortigen Engstelle aufgrund des Gegenverkehrs sein Auto abbremsen. Dabei geriet der BMW außer Kontrolle und stieß gegen die linke Fahrzeugseite des auf der Gegenfahrbahn wartenden Audi A 8 eines 48-jährigen Mannes. Schaden laut Polizeibericht: 4500 Euro.