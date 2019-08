Iphofen vor 37 Minuten

BMW angefahren

Am Montagabend fuhr eine 19-Jährige am Bahnhof in Iphofen rückwärts aus einer Parklücke. Laut Polizeibericht stieß die Frau gegen einen geparkten BMW. Dieser wurde am Fahrzeugheck beschädigt. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.