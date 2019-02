BMW-Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

In der Nacht auf Freitag wurde am Häfner-Markt in Dettelbach ein BMW-Fahrer von der Polizei kontrolliert. Während der Überprüfung warf der 30-jährige Mann zwei in Folie verpackte Haschischbrocken weg, berichtet die Polizei. Der Mann gab zu, wenige Stunden zuvor einen Joint geraucht zu haben. Den Ordnungshütern fielen zudem drogentypische Auffälligkeiten auf. Auch bei der Nachschau in dessen Wohnung wurden die Beamten fündig und stellten eine kleine Menge Marihuana sicher. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.