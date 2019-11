Geiselwind vor 1 Stunde

BMW-Fahrer

zu dicht am Vordermann

240 Euro Strafe





Am Donnerstagvormittag errichtete die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried eine Abstandsmessstelle auf der A3 in Richtung Frankfurt. Wie die Polizei mitteilt, ging den Beamten bereits um 11 Uhr ein BMW-Fahrer ins Netz, der bei Tempo 129 einen Abstand zum Vordermann von nur neun Meter einhielt. Dem SUV-Fahrer droht nun eine Geldbuße von 240 Euro. Darüber hinaus bekommt er zwei Punkte in Flensburg und muss seinen Führerschein für zwei Monate abgeben.