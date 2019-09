Abtswind vor 42 Minuten

BMW-Cabriolet überschlug sich

Mit seinem BMW-Cabriolet war am späten Sonntagnachmittag ein 30-Jähriger auf der KT 15 von Rehweiler kommend in Richtung Abtswind unterwegs. Kurz vor einer Linkskurve überholte der Cabriolet-Fahrer einen vorrausfahrenden Wagen. Beim Wiedereinscheren geriet er auf das Bankett, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Der Fahrer erlitt eine Kopfplatzwunde und Schürfwunden an beiden Unterarmen. Der Verletzte wurde mit dem Rettungsdienst in die Klinik Kitzinger Land eingeliefert. An dem BMW-Cabriolet entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 30 000 Euro.