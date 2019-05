BIT KT: Nachfolge für Berufsbörse gefunden

Weil die Berufsbörse Anfang des Jahres – es wäre die 22. gewesen – abgesagt werden musste, war der Wunsch der Arbeitgeber aus Stadt und Landkreis Kitzingen nach einer Nachfolgeveranstaltung riesig, wie es in einem Schreiben an die Presse heißt. Nun haben sich die beiden Wirtschaftsförderinnen, Kristina Hofmann vom Landratsamt und Claudia Biebl, Stadt Kitzingen, um eine Neuauflage der Berufsinformationstage gekümmert.

Zwei Tage rund um Berufe in der Region

Mit der zweitägigen Veranstaltung "BIT KT" soll allen ausbildenden Unternehmen in der Region wieder eine Plattform geboten werden, um Schülern aller Schularten ihre Ausbildungsangebote vorzustellen. Aufgeteilt wird das Ganze laut Pressemeldung in einen Schülerbesuchstag am Freitag und einen Schüler-/Elterntag am Samstag.

Tipps holten sich die Organisatorinnen bei Sven Kelber von der AOK Würzburg, der seit 20 Jahren die Organisation der "BIT Main-Spessart" innehat. In enger Abstimmung mit dem Arbeitskreis Schule Wirtschaft und mit Unterstützung der IHK, der HWK, der Kreishandwerkskammer, des Jobcenters, der Sparkasse, der Unternehmen und natürlich der Schulen werde die Veranstaltung in den folgenden Wochen soweit vorbereitet, dass ab Mitte des Jahres die Anmeldefrist beginnen kann, wie es abschließend heißt.