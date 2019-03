Axt-Täter: Streit mit der Mutter eskalierte

Ein Fall von besonderer Aggressivität beschäftigt Willanzheim und den Landkreis Kitzingen: Ein junger Mann, der im Streit mit seiner Mutter liegt, wollte am vergangenen Samstag mit dem Traktor fahren. Der Haken: Der 24-Jährige besitzt seit einiger Zeit keinen Führerschein mehr.

Deshalb wollte die Mutter ihn an der Fahrt hindern, wie die Polizeiinspektion Kitzingen auf Nachfrage der Redaktion mitteilt. Doch der hitzköpfige junge Mann bestand darauf und hob einen Vorschlaghammer, um zu unterstreichen, dass seine Mutter ihn nicht aufhalten könne. Das wiederum empfand die Mutter als Bedrohung; außerdem wollte sie unbedingt die Fahrt verhindern. Folglich rief sie die Polizei.

Streit erweiterte sich zur Rangelei

Als die gegen 13 Uhr gleich mit mehreren Streifen in Willanzheim eintraf, hatte der 24-Jährige in seinem Zorn mit einer Axt auf den Traktor eingeschlagen, das Werkzeug aber inzwischen beiseite gelegt. Allerdings ließ er sich von den Beamten nicht beruhigen. Er habe partout nicht mit sich reden lassen, bericht die Inspektion.

Als die Polizisten den Mann durchsuchen wollten, um an seinen Ausweis zu kommen, sei es zu einer Rangelei gekommen, bei der eine Polizistin gestürzt sei und sich so schwer am Knie verletzt habe, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Anschließend ließ sich der junge Mann zur Polizeiinspektion mitnehmen. Dort, so berichtet die Polizei weiter, habe man versucht zu deeskalieren und dem 24-Jährigen erst einmal Gelegenheit gegeben, über seine Taten nachzudenken. Schließlich habe er sich beruhigt. Allerdings nur vorläufig: Denn am Sonntag war die Polizei noch einmal vor Ort und musste wieder Streit schlichtend eingreifen.

Taten mit schwerwiegenden Konsequenzen

Auf den jungen Mann kommen nun schwerwiegende Konsequenzen zu. Seit vergangenem Jahr ist zum Schutz der Polizeibeamten der „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“ nämlich als „tätlicher Angriff“ zu werten, der im Extremfall mit fünf Jahren Gefängnis belegt werden kann, erklärt die Polizei. Außerdem habe der polizeibekannte junge Mann mit der Axt Sachbeschädigung am Traktor begangen und sich letztlich auch wegen der Bedrohung seiner Mutter mit dem Vorschlaghammer zu verantworten. (abra)