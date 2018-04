REPPERNDORF vor 1 Stunde

Autotür zerkratzt

In der Nacht auf Sonntag hatte ein 22-jähriger Mann seinen schwarzen BMW 140 i in der Alten Reichsstraße in Repperndorf geparkt. Als er am Sonntagmittag zu seinem Fahrzeug kam, hatte laut Polizeibericht ein Unbekannter die hintere Türe an der Beifahrerseite zerkratzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.