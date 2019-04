Zwischen Dienstag, 23.30 Uhr, und Mittwoch, 2.30 Uhr, beschädigten Unbekannter in der Weinbergstraße in Volkach einen geparkten Citroen. An ihm wurde das Schloss der Fahrertüre mit Sekundenkleber verklebt. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.