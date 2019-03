Autotür beschädigt

Am Donnerstag, zwischen 14 und 15 Uhr, wurde ein weißer Ford auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Marktbreiter Straße in Kitzingen an der Beifahrertür beschädigt. Aufgrund der Spurenlage ist aktuell nicht bekannt, wodurch bzw. auf welche Weise der Schaden eintrat. Die Polizei geht allerdings von einem Unfallgeschehen aus. Die Schadenshöhe beträgt 1000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.