Die Seitenscheibe eines Auto eingeschlagen haben Unbekannte am Donnerstag zwischen 5.45 und 15 Uhr, wie die Polizei mitteilte. Das Auto stand am Dreistock in Kitzingen auf dem Parkplatz des Netto-Zentrallagers. Es entstand ein Schaden von 250 Euro.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.