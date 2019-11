Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Autorenlesung am Egbert-Gymnasium

Die preisgekrönte Jugendbuchautorin Tamara Bach stattete dem Egbert-Gymnasium einen Besuch ab. Vor der achten Jahrgangsstufe las sie Auszüge aus ihrem Jugendbuch „Vierzehn“. In dem Buch geht es um ein vierzehnjähriges Mädchen, das nach den Sommerferien den ersten Schultag erlebt. Am Samstag zuvor ist sie von Anton geküsst worden, der ihr auch eine Karte geschrieben hat. Was allerdings darauf steht, das erfährt der Leser bis zum Ende nicht – wie so vieles andere auch. Die im Publikum sitzenden Achtklässler kennen solche Situationen und fanden die Erzählung sehr lebensnah, heißt es in einer Pressemitteilung.