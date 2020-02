Kitzingen vor 1 Stunde

Autor Franjo Hart las am AKG aus seinen Krimis

Geschichte macht Spaß – Das konnten die Sechstklässler des Armin-Knab-Gymnasiums feststellen, denn der Autor Franjo Terhart war zu Gast und las aus seinen Römer-Krimis. Gebannt lauschten die Schüler, als Franjo Terhart die Charaktere seiner Bücher vorstellte, heißt es in einer Mitteilung der Schule. So gibt es die schlaue Cornelia und ihre Freunde Titus, Gaius und Publius, die im alten Rom leben und dort auch zur Schule gehen dürfen. Dumm nur, dass eines Tages ihr Lehrer entführt wird und sie im Buch "Die Augen der Hydra" versuchen, den Entführer durch eine List auszutricksen, um wieder etwas lernen zu dürfen. Auch der Mitrate-Krimi "Der Magus Maximus von Rom" zog die Sechstklässler in seinen Bann. Franjo Terhart erläuterte viele Details zum Alltagsleben im alten Rom, über das er als ehemaliger Lateinlehrer bestens Bescheid weiß. Zum Abschluss konnten Fragen gestellt werden, durch deren Beantwortung den Schülern beispielsweise der Beruf des Autors nähergebracht wurde oder erläutert wurde, wie man auf die Ideen für Bücher kommt.