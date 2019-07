Rödelsee vor 26 Minuten

Autokratzer unterwegs: Schaden von 8500 Euro hinterlassen

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Samstag in Rödelsee laut Polizei mehrere Fahrzeuge zerkratzt. Die Fahrzeuge parkten ordnungsgemäß auf öffentlichem Verkehrsgrund in folgenden Straßen: Alte Iphöfer Straße, Mönchshöflein und Bachgasse. Der Schaden summiert sich laut Polizei auf circa 8500 Euro.