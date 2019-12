Kitzingen vor 1 Stunde

Autokratzer in Kitzingen unterwegs

In der Nacht zum Samstag beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen blauen Wagen, der in der Kaltensondheimer Straße in Kitzingen geparkt war. Der Täter zerkratzte laut Polizei die hintere rechte Fahrzeugseite. Geschätzter Schaden: 600 Euro. Im gleichen Tatzeitraum wurde auch ein weißes Auto in Hohenfeld beschädigt. In diesem Fall wurde die Fahrertür unterhalb des Fahrerfensters zerkratzt. Schaden hier: um die 1000 Euro.