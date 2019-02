In der Inneren Sulzfelder Straße in Kitzingen ereignete sich im Zeitraum von Sonntag, 20.50 Uhr, bis Montag, 12.30 Uhr, eine Sachbeschädigung an einem Pkw. Das geparkte Fahrzeug wurde an der rechten Seite von einem Unbekannten zerkratzt. Es entstand ein Schaden von etwa 600 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.