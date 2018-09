Autohof-Gründer Anton Strohofer verstorben

Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks ist der Unternehmer Anton Strohofer am Dienstagabend in seiner Heimatgemeinde Geiselwind verstorben, er wurde 78 Jahre alt. Geiselwinds Bürgermeister Ernst Nickel bestätigte dem BR gegenüber den Tod des Unternehmers.

Anton Strohofer stammte aus einer Geiselwinder Landwirtsfamilie. Ab den 70er-Jahren betrieb er eine Shell-Tankstelle an der A 3 in Geiselwind, 1981 wurde dort der Autohof "Strohofer" eröffnet. In den Folgejahren wuchs das Unternehmen, es umfasst heute neben dem Autohof ein Hotel mit Event-Zentrum, Lkw-Werkstätten, eine Autobahnkirche und einen Kletterwald . Regelmäßig finden im Event-Zentrum "Strohofer" Konzerte und Festivals statt, nach Informationen des BR kommen jährlich bis zu 300.000 Besucher zu den Großveranstaltungen.

Durch seine Tankstelle und den Authof machte sich Anton Strohofer, von allen nur "Toni" genannt, einen Namen unter Fernfahrern. Unter diesen war er weithin als "König der Trucker" bekannt. Seine letzten Lebensjahre verbrachte Anton Strohofer in Österreich .