Autofahrerin von der Sonne geblendet

Am Montagvormittag wurde eine 37-jährige Autofahrerin in der Talstraße in Kitzingen von der tiefstehenden Sonne geblendet und touchierte mit ihrer Fahrzeugfront einen am Fahrbahnrand geparkten Anhänger. Der Pkw fing durch den Anstoß Feuer, so die Polizei. Der Brand wurde von der Feuerwehr Kitzingen gelöscht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.