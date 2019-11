Kitzingen vor 1 Stunde

Autofahrerin übersieht Radfahrer

Am Mittwochmorgen ereignete sich auf dem Parkplatz am Bleichwasen in Etwashausen ein Verkehrsunfall. Eine 27-Jährige fuhr mit ihrem Pkw zwischen den einzelnen Parklücken heraus. Beim Linksabbiegen übersah sie einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer.