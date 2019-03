Autofahrerin rutscht in Graben

Eine 73-jährige Autofahrerin war am Donnerstag in Kitzingen auf einem Flurweg von Hoheim in Richtung Otto-Hahn-Straße unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, fuhr sie wegen eines entgegenkommenden Lkw rückwärts in einen weiteren Flurweg, um den Lkw passieren zu lassen. Danach bog sie in den ursprünglichen Flurweg ein. Dabei geriet sie auf einen Grünstreifen und rutschte in einen Wasserdurchlauf. Das Auto kippte und blieb auf dem Dach liegen. Ersthelfer bargen die Frau aus dem Pkw. Sie erlitt eine leichte Fußverletzung und wurde in eine Klinik gebracht.