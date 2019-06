Sickershausen vor 10 Stunden

Autofahrerin leicht verletzt

Am Sonntagnachmittag war ein 38-jähriger Autofahrer in Sickershausen in der Birkenstraße in Richtung Sportplatzstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich wollte er diese geradeaus überqueren, übersah dabei allerdings einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Mercedes und krachte in die linke Fahrzeugseite. Durch den Aufprall wurde die 32-jährige Fahrzeuglenkerin leicht verletzt, heißt es im Polizeibericht. Der Schaden beträgt etwa 30 000 Euro.