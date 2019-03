Autofahrerin flüchtet

Am Montagmittag nach 13 Uhr konnte eine Zeugin beobachten, wie der Fahrerin eines Mercedes, auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Iphofen, vermutlich aufgrund einer Windböe, die Fahrertüre gegen einen daneben geparkten Mercedes geschlagen wurde. Nachdem sich die Verursacherin den Schaden angeschaut hat, entfernte sie sich von dem Parkplatz, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Durch die Zeugin konnte jedoch das Kennzeichen der Verursacherin notiert werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Am geschädigten Mercedes entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro.