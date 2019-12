Biebelried vor 54 Minuten

Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Anhänger

Aus ungeklärter Ursache schaukelte sich der Anhänger eines Autofahrers am Dienstagnachmittag auf der B8 zwischen Biebelried und der A3 auf und der Mann verlor die Kontrolle über sein Gespann. Das Auto geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen einen Audi, berichtet die Polizei. Der Fahrer und Beifahrer des Audis erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden in die Uni-Klinik Würzburg gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 36 000 Euro. An der Unfallstelle waren laut Polizei 20 Helfer der Feuerwehren Kitzingen und Biebelried zur Regelung des Verkehrs im Einsatz.