MARKTBREIT vor 1 Stunde

Autofahrer unter Drogeneinfluss

In der Nacht auf Donnerstag wurde in der Hafenstraße in Marktbreit ein Peugeot-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Überprüfung wurden bei dem 27-jährigen Pkw-Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Der junge Mann hatte laut Polizeibericht auch eine geringe Menge Betäubungsmittel bei sich. Sowohl das Amphetamin, als auch die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.