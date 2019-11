Düllstadt vor 1 Stunde

Autofahrer übersieht Motorradfahrer

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in Nordheim ein Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Fahrzeugführer querte laut Polizeibericht mit seinem VW-Transporter die Fahrbahn an der Einmündung zur Kreisstraße 29/Sommeracher Straße. Dabei übersah er einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer.