Autofahrer steht unter Drogeneinfluss

Einen in Schlangenlinien fahrenden Autofahrer meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei Kitzingen am Samstag gegen 19.45 Uhr. Mehrere Male hätte der Autofahrer fast die Außenleitplanke gestreift als er auf der KT 29 von Volkach in Richtung Nordheim fuhr. Eine Streife, die den 26-Jährigen schließlich anhalten konnte, stellte deutliche Anzeichen fest, die auf Drogenkonsum schließen ließen. Der Mann musste sich laut Polizei einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.