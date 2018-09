Marktbreit vor 1 Stunde

Autofahrer mit zu viel Alkohol

Eine Streife der Polizeiinspektion Kitzingen hielt am Sonntagnachmittag einen Autofahrer in Marktbreit an und führte eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Alkotest ergab 0,94 Promille. Der 62-jährige Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Auto stehen lassen.