Biebelried vor 1 Stunde

Autofahrer landet im Rübenfeld

Auf der B 8 von Biebelried in Richtung Kitzingen kam am Montagabend ein 38-jähriger Autofahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und landete in einem Rübenfeld. Laut Polizei entstand ein Schaden von circa 700 Euro.