Autofahrer hatte Drogen genommen

Am Mittwochabend wurde am Hindenburgring in Kitzingen ein 38-jähriger Autofahrer von der Polizei kontrolliert. Die Ordnungshüter stellten drogentypische Auffälligkeiten bei dem BMW-Fahrer fest. Ein Test verlief positiv auf THC, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Dem Mann wurde Blut entnommen. Der Autoschlüssel wurde sichergestellt, weiterfahren durfte der 38-Jährige nicht mehr.