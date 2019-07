Kitzingen vor 1 Stunde

Autofahrer begeht Unfallflucht

Am Montag zwischen 13 und 13.30 Uhr, baute ein Autofahrer in der Marktbreiter Straße in Kitzingen auf dem Aldi-Parkplatz einen Unfall. Laut Polizei stieß ein Unbekannter mit seinem Auto gegen einen geparkten VW. Dieser wurde an der linken vorderen Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend flüchtete der Verursacher. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.