Autofahrer begeht Unfallflucht

Am Freitag zwischen 16.15 und 19 Uhr, ereignete sich im Gartenweg in Mainbernheim ein Verkehrsunfall, berichtet die Polizei. Ein unbekannter Autofahrer stieß gegen einen geparkten Kia. Dieser wurde am linken hinteren Radkasten beschädigt. Anschließend flüchtete der Unfallfahrer. Es entstand Schaden von etwa 1000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.