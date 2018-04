Autobahnpolizei stellt Rauschgift und Waffen sicher

Bei Kontrollen auf der A 3 am Montag und in der Nacht zum Dienstag haben Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Biebelried Rauschgift und verbotene Gegenstände sichergestellt und einen Autofahrer, der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand, aus dem Verkehr gezogen.

Kurz nach 11 Uhr kontrollierten Autobahnpolizisten in der Nähe des Biebelrieder Kreuzes einen Audi. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs nach illegalen Stoffen und verbotenen Gegenständen fanden die Fahnder im Gepäck des 36-jährigen Beifahrers Rauschgiftutensilien und einige Gramm Marihuana.

Gegen 11.45 Uhr durchsuchten Autobahnfahnder bei Kleinlangheim einen BMW. Dabei fiel ihnen ein nicht zugelassenes Pfefferspray in die Hände, das ein 44 Jahre alter Insasse in seinem Rucksack mitgeführt hatte.

Offensichtlich Drogen genommen hatte der 26-jährige Fahrer eines Audis, der auf dem Heimweg von einem Techno-Festival war und gegen 15.50 Uhr bei Kleinlangheim kontrolliert wurde. Ein Test wies auf den Konsum von Kokain und Metamphetaminen hin. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und eine Zwangspause von mehreren Stunden einlegen.

Kurz nach Mitternacht durchsuchten Beamte der Autobahnpolizei am Autohof in Geiselwind die Insassen eines Kleintransporters. Dabei fanden sie eine Plombe mit knapp zwei Gramm Amphetamin. Gegen den 31-jährigen Mann, der das Rauschgift in seiner Hosentasche hatte, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.